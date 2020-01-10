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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırklareli'nde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bürosunu ziyaret etti.

10.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:3010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'nde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bürosunu ziyaret etti.
Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Vedat Acar, Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, yürütme kurulu üyeleri Şahin Yetiş, Şakir Kuru AA muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop'un gazeteciler gününü kutladı.
Acar, ziyarette, tüm gazetecilerin özveriyle çalıştıklarını söyledi.
Gazetecilerin gece gündüz, yağmur çamur, kar kış demeden kamuoyunu bilgilendirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Acar, zorlu ve önemli bir görev yaptıklarını belirtti.
Acar, kentin tanıtımı, kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi için canla başla çalışan tüm gazetecileri tebrik etti.
Çidem de gazetecilerin gününü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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