AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, " Türkiye siyasetinde bir rekabet unsuru olarak FETÖ meselesinin kullanılmasını çok uygun görmeyiz." dedi.Bostancı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret ederek, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi.Basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bostancı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptığını hatırlatarak, "Hem demokrasilerin hem de siyasetin olmazsa olmaz şartı gazetecilerdir, onların görevleridir, onların gazeteleridir. Onlarsız bir demokrasi, siyaset düşünmek mümkün değildir." diye konuştu."Gazetecilerin yazdıkları son derece kıymetli"Bostancı, gazetecilerin yazdıklarının, zaman zaman hoşlanmasalar da son derece kıymetli olduğunu söyledi.Gazetecilik mesleğinin geçmişte geleneksel teknolojiler marifetiyle yapıldığını anımsatan Bostancı, modern bilişim araçları ve sosyal medyanın yeni bir durum ortaya çıkardığını ifade etti.Dünyada haberciliğin gittiği istikamete ilişkin zaman zaman kaygıları zaman zaman ümitleri olduğunu dile getiren Bostancı, "Ümit ederiz, demokrasimiz, siyasetimiz her zaman özgür gazetecilik faaliyetleri marifetiyle tahkim edilir." dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyareti ve son dönemde yaşanan diplomatik ilişkilerin bölgedeki dengelere etkisinin sorulması üzerine Bostancı, "Bölgedeki dengeler zaten sürekli yeniden şekilleniyor. Çok istikrarsız bir coğrafya." ifadesini kullandı.Bostancı, Suriye'nin 2011 yılından bu yana iç savaş yaşadığını, Irak'ta birliğin sağlanamadığını, İran'ın ambargolar sebebiyle zor durumda olduğunu, İsrail'in istikrarsızlığın parçası olan bir ülke olduğunu, Mısır'ın ikiye bölündüğünü, Libya'nın Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Bütün bu görüşmeler, büyük devletlerin ilgisi şüphesiz bölgedeki güç ilişkilerine dair kendi perspektifleri istikametinde bir yol ve yöntem oluşturma amacına matuf. Sadece Rusya, Amerika değil Avrupa Birliğinin çeşitli ülkelerinin de bölgeye yönelik ilgilerinin olduğunu biliyoruz. En rasyonel yaklaşım, bölgedeki asli aktörlerin çıkarlarını, istikrarını, barışını temin edecek bir senaryo üzerine şekillenir. Amerika'nın da Rusya'nın da yaklaşımlarının kesişeceği yer, Orta Doğu'da ülkelerin birliklerinin muhafaza edildiği, iç karışıklıklarının son bulduğu, istikrarının sağlandığı bir Orta Doğu coğrafyasıdır. Türkiye'nin pozisyonu hep böyle oldu. Türkiye, Orta Doğu'da oynadığı rol dolayısıyla sürekli geleni gideni çok olan bir ülke. Öteden beri sahip olduğu sağlam, tutarlı ve kararlı politika istikametinde görüşmelerini sürdürüyor. Bugün, dün yapılan, yarın yapılacak görüşmelerde de Türkiye'nin perspektifi ana hatlarıyla bu çizdiğim çerçevede olur.""FETÖ meselesinin kullanılmasını çok uygun görmeyiz"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Siyaset kurumunun bu illetten (FETÖ) temizlenmesi elzemdir." ifadelerinin ve CHP'nin bu konuda komisyon kurulmasına yönelik çağrısının hatırlatılması üzerine Bostancı şunları söyledi:"FETÖ denilen yapı, istihbari örgüt niteliğine haiz bir yapı. Bu, toplumun çeşitli katmanlarına, kendine has usullerle nüfuz etmişti. 2016'daki darbe girişimi de bu nüfuz çerçevesinde, tahkim ettiği güçler çerçevesinde yaşanan bir teşebbüs. Sadece iç dinamikleri değil, dış dinamikleri olduğunu da biliyoruz. Türkiye'ye has bir yapılanma olmakla birlikte, benzeri yapılanmaların başka ülkelerde de devrede olduğunu, bir şekilde organize olduklarını da toplumumuzda biliyor ve tartışıyoruz. İşin hangi toplumsal kesimde, nerede bu istihbarat örgütünün ayağı, kolu, bacağı vardır? Bunu takip edecek olan devletin ilgili kurumlarıdır. Siyasi olarak bu konuda kanaatlerimiz olabilir. Bunlar son derece kıymetlidir. Ama bu işlerin yürüyeceği yer hukuki olarak somut deliller, birtakım bağlantılar, ilişkiler, o çerçevede elde edilecek sonuçlar istikametinde çalışmalar. Zaten 2016'dan bu yana devletin ilgili mercileri, hukuki kurumları bu çalışmaları yürütüyorlar. Nerede bu istihbarat örgütünün kafası, gözü, kulağı, ayağı varsa artık onlara ulaşıyorlardır."Naci Bostancı, işin siyasi olarak speküle edilen bir yanının da olduğuna işaret ederek, "Türkiye siyasetinde bir rekabet unsuru olarak FETÖ meselesinin kullanılmasını çok uygun görmeyiz. Meclis'te de zaman zaman bunlar çok speküle ediliyor. Demokrasi için açık ve şeffaf bir şekilde ilişkilerini yürüten ve iktidara talip olan bütün siyasi partiler için tehdit olan FETÖ'ye karşı mücadelede daha ortaklaşa tarzda, bir dil, tavır, yöntem siyasi olarak nasıl geliştirilir, buna bakmak lazım." diye konuştu.Bostancı'nın ziyaretine, AK Parti TBMM Grup Amiri Halil Ergen ile Grup Amiri Yardımcısı Mustafa Özkan da eşlik etti.İYİ Parti'li Öztürk'ün ziyaretiİYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de basın ofislerini ziyaret ederek parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.Daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret eden Öztürk, muhalefet partisi olarak basının sorunlarını dile getirmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.Öztürk, "Yaşanan sorunlar iktidarın siyasi iradesiyle de ilişkilidir. Bizler bazen bunu dile getirsek de kıymeti olmayabiliyor. Kamuoyu oluşturmak adına paylaşıyoruz." dedi.