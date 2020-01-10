Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

10.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:4610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Emniyet Müdürü Mustafa , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.
Konya'nın bir huzur kenti olduğundan bahseden ve bu huzurun korunması için Emniyet Müdürlüğü olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Aydın, bu doğrultudaki çalışmaların basın kuruluşlarınca kamuoyuna aktarılması noktasındaki desteklerinin altını çizdi.
Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle etkin şekilde mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Aydın, şiddet konusunda da titizlikle çalıştıklarını anlattı.
Emniyet Müdürü Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
"Yakın zamanda bir gazeteci kardeşimiz 3 kişi tarafından canlı yayında olduğu esnada saldırıya uğramıştı. Biz de hızlı bir şekilde bu saldırının faillerini gözaltına alıp gereken cezayı almalarını sağladık. Diğer yandan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Konya'da Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimi'ni kurduk. Bu birimimiz de toplumun temelini oluşturan aile kurumunun korunması, aile içi şiddetin önlenmesi hususlarında etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor."
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ise şunları kaydetti:
"10 Ocak tarihinde hatırlanmak güzel. Ancak ne yazık ki mesleğimizin içinde bulunduğu zor durumları göz önünde bulundurarak, bugünü bir bayram havasında yaşayamıyoruz. Başta ekonomik zorluklar olmak üzere mesleki anlamda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Son bir yıl içinde 3'ü merkezde olmak üzere 8 gazetemiz kapanmak zorunda kaldı. Tüm bu zorlukları göz önünde bulundurarak, daha iyi şartlarda mesleğimizi icra etmek arzu ve temennisini taşıyoruz. Yaşadığımız olumsuzlukları dile getirmek için fırsat bulduğumuz bugünde tekraren tüm meslektaşlarımızın gününü tebrik ediyorum. Emniyet Müdürümüz Mustafa Aydın Bey'e de nezaketinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Konya, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:58  Cezayir'de 47'nci haftasına giren gösterilerde "yönetimde köklü değişiklik" istendi - Haber
19:55  Futbol: Hazırlık maçı - Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0 - Haber
19:54  Rusya, Ukrayna uçağının düşmesiyle ilgili sükunet uyarısı yaptı - Haber
19:52  Fransa'da polisin göstericilere yakın mesafeden plastik mermi kullanmasıyla ilgili soruşturma - Haber
19:48  TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, otistik ve down sendromlu çocuklar için sahaya çıktı - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 20:08:26