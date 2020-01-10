Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:4010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Vali Seymenoğlu, bir restoranda düzenlenen programda, gazeteciliğin zor meslekler arasında yer aldığını söyledi.
Gazetecilik mesleğinin sıkıntılara rağmen sonsuza kadar devam edeceğini anlatan Seymenoğlu, "Her meslek grubunda olduğu gibi gazeteci arkadaşlarda da mali sıkıntılar var. Gazeteciliği yapabilmek için elbette bir bütçeye ihtiyaç var. Bunun desteklenmesi lazım, biz de kamu kurum ve kuruluşları olarak yasalar içerinde her fırsatta maddi destek vermeye çalışıyoruz. Bu meslekte maddi desteğin yanı sıra manevi destekte esastır." diye konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise basın mensuplarının zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Isparta'da turizm bu hale geldiyse, bir yıl içerisinde lavanta ve güle 800 binin üzerinde misafirimiz geldiyse bunun etkisi sizlersiniz. Biz sizlerle bu memleketi büyütüyoruz. Hep birlikte güzel şeyler yapıyoruz."dedi.
Isparta Gazeteciler Cemiyet Başkanı Şevket Karahan da, Isparta medyasının, devletine, milletine dini inançlarına saygılı, onurlu ve gururlu bir medya olduğunu kaydetti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Şükrü Başdeğirmen, Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:08  Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Haber
23:08  Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği - Haber
23:07  Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi - Haber
23:07  Ankara numan kurtulmuş basın ödülleri töreni'nde konuştu - 2 - Haber
23:02  TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
10.01.2020 23:11:03