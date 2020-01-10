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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 21:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:4810 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Çomaklı, üniversitenin Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (DAGC) Feridun Fazıl Özsoy'un da katıldığı akşam yemeğinde gazetecileri ağırladı.
Burada konuşma yapan Çomaklı, dünyada zaman içinde pek çok evreden ve sınamadan geçen gazetecilik mesleğinin kimi zaman takdir kim zamanda günah keçisi ilan edildiğini söyledi.
Çomaklı, günümüzde gazeteciliğin düşünsel ve görsel dünyayı etkilemeye devam ettiğini belirterek, "Günümüzde özgür ve özerk medyanın yaptırım gücü, moral ve motivasyon becerisi, yönlendirici, sakinleştirici ya da harekete geçirici etkisi son derece ciddi bir boyuttadır." dedi.
Gazetecilerin bazı olumsuz durumlarla karşılaştığını dile getiren Çomaklı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fikir işçilerinin emeklerinin sömürülmesi, düşük ücret, çalışma saatlerinin düzensizliği, sosyal güvence yetersizliği gibi unsurlar mesleğin statüsünü zedelemektedir. Emeğinin karşılığını alabilen, basın ahlakına sahip idealist gazeteci ve medya çalışanlarına, bugünün önemini hissettiğimizi ifade etmek amacıyla Erzurum basınımızın değerli mensuplarıyla bir araya geldik. Değerli konuklarımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Güncel

Kaynak: AA

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