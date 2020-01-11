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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin işbirliğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

11.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:2010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin işbirliğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayından düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gazetecilerin kamusal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.
Gürkan, Malatya Gazeteciler Cemiyetinin merhum başkanı Haydar Karaduman'ı rahmetle andı.
Karaduman'ın "Basınımızın sorunları var ama basınımızın sorumlulukları da var. Bu sorumluluklar memleket sorumluluğudur." şeklindeki sözlerini hatırlatan Gürkan, bu sözlerden çok etkilendiğini dile getirdi.
Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak konuşmasını tamamladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gazetecilerin gününü kutlayarak, "Gazetecinin aklı ve vicdanı hür olmalı, Malatya'nın sorunlarını gündeme taşımalı." dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu dile getirerek, "Gazeteci bağımsız ve tarafsız olmalı, bizler de hizmet verirken tarafsız olmalıyız. Gazeteciler 24 saat esaslı çalışıyor." şeklinde konuştu.
Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün tarihçesini anlattı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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