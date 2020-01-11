Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Karaman Şube Başkanı Yunus Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

11.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:5210 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şube binasında düzenlenen toplantıda konuşan Özdemir, basın mensuplarının, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak, demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra ettiğini söyledi.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49  Kamuda branşının en büyüklerinden olan Üroloji-Üroonkoloji Merkezi şifa dağıtıyor - Haber
12:48  Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,... - Haber
12:48  Söke'de Kent Konseyi üyeleri çevre temizliği yaptı - Haber
12:47  Üsküdar'da anne ve kızının yaralandığı kaza kamerada - Haber
12:47  Büyükçekmece'de bilezik gasp eden şüpheli yakalandı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 12:53:50