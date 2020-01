10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında, gazetecilik mesleğinin ve mesleği icra eden gazetecilerin demokrasinin temel yapı taşlarından olduğunu belirtti.Uzer, "Vatandaşlarımızın doğru bilgi alması için canla başla çalışarak mesleğini en iyi şekilde icra eden gazetecilerimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum." açıklamasında bulundu.Milletvekili Mehmet ErdoğanMehmet Erdoğan da gazetecilik mesleğinin özellikle fedakarlık isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu kaydederek, "Demokrasinin yerleşmesinde basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. Onların bu görevleri yerine getirirken yaptıkları çalışmalara yardımcı olmak da hepimizin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.Derya BakbakAK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da gazetecilerin haklarının ilk kez yasal güvence altına alındığı 10 Ocak 1961'ten bu yana kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Meslek ilkeleri doğrultusunda toplumun yararını gözeten, vatandaş ile devlet arasında iletişimi sağlayan, toplumu aydınlatma rolünü üstlenen her bir gazeteci ülkemizin kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine de katkı sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti olarak son 18 yılda hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki reformlar ile Türk basınının zenginleşmesini, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasını göz önünde bulundurduk, adımlarımızı bu unsurlara göre şekillendirdik. Ortak paydamız, Türkiye Cumhuriyeti. Ülkemizin yarınları için medyanın görüşünü oluşturacağı kamuoyunu önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı ŞahinGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gazetecilerin hayatın birçok alanında doğru ve tarafsız bilgilere ulaşarak edindikleri bilgileri fedakarlık ve sorumlulukla kamuoyuna bildirdiğini, bu sebepten gazeteciliğin zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu kaydetti.Şahin, "Gazeteciliğin erbapları her türlü saygıyı, takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle görevi başında hayatını kaybeden, mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, bugün haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin de gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." açıklamasında bulundu.Şehitkamil Belediye Başkanı FadıloğluŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da gazetecilerin milletin ortak sesi, kamuoyunun vicdanı olduğunu belirterek, kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten tebrik ettiğini aktardı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü adına yayımlanan mesajda ise gece gündüz demeden, zor şartlar altında, fedakarca görev yapan değerli basın mensuplarının, Gaziantep'in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan basın emekçilerinin doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf ettiği ifade edildi.GSO Başkanı ÜnverdiGSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de kamuoyunun bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden görev icra eden gazetecilerin toplumun gelişmesinde önemli bir misyon üstelendiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.Ünverdi, şunları kaydetti:"Basın sektörü gibi bir alanda çalışmak meşakkatli ve zor bir iş. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden gazetecilik mesleğine sahip çıkan, haber kaygısıyla güçlüklere göğüs geren basın mensuplarımızın koşullarının iyileştirilmesi hepimizin öncelikli dileğidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kentimizde olmak üzere tüm basın mensuplarımıza göstermiş oldukları özveri, hassasiyet ve mücadelelerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."GTO başkanlarıGTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur de gazetecilik mesleğinin toplumlar için çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, her türlü zorlu şartta, zaman ve mekan gözetmeksizin, gece gündüz bilgi verme, haberdar etme gayesiyle emek harcayan gazetecilerin daha refah ve iyi şartlarda çalışmaları gerektiğini ifade etti.