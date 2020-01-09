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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:2210 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yeşil, mesajında, 10 Ocak tarihinin gazetecilerin sadece kendi özlük haklarının ve basın özgürlüğünün değil aynı zamanda demokrasi için de verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir tarih olduğunu belirtti.
Yeşil, açıklamasında, şunları kaydetti:
"1961 yılında gazetecileri geniş özlük haklarına kavuşturan 212 sayılı yasanın çıkmasını protesto etmek isteyen gazete patronlarının gazetelerini 3 gün süreyle yayınlamama kararı almasına karşılık gazeteciler, sendikalarının öncülüğünde 10-11-12 Ocak 1961 tarihlerinde 'Basın' adıyla kendi gazetelerini yayınlamışlar, hem kendi özlük haklarına hem basın özgürlüğüne hem de demokrasimize sahip çıktıklarını göstermişlerdir.
Bölgemizde görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarının Zonguldak'ın ve bölgemiz halkının yararını koruma ve geliştirme mücadelesine katkı vermeye devam edeceklerinden şüphemiz yoktur. Basınımızın, her şart altında evrensel çalışma ilkelerinden vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyoruz. Zor şartlar altında, özveriyle çalışan basın mensuplarına en iyi çalışma şartlarının sağlanmasını temenni ediyor, gazetecilik mesleğini özveriyle yürüten basın çalışanlarımızın gününü kutluyorum."

Gazeteciler Günü, Güncel

Kaynak: AA

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