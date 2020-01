10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Kaya yayımladığı mesajda, "Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız ve doğru bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevlerini yapan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaa çalışanına kadar tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bu önemli gün vesilesiyle görevi başında hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.Fazilet DurmuşDurmuş, mesajında, kurtuluş ve mutluluğun milli birlik ve dayanışma içerisinde olunmasına bağlı olduğunu, bu noktada en önemli görevin milletin aklına, yüreğine ve vicdanına ulaşacak basın mensuplarında bulunduğunu belirtti.Gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen ve zor şartlar altında yapılan, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak eden bir meslek olduğunu vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:"Toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılayan, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan, özellikle şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında aktif olarak görev alarak mesleğini onurla icra eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim."Abdurrahman BurakBaro Başkanı Burak da mesajında, gazetecilerin halkın kanaat ve beklentilerini tarafsız bir şekilde gündeme getirip kamuoyuyla paylaşarak çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.Basın mensuplarının büyük bir özveriyle zaman mefhumu gözetmeden çalıştıklarını dile getiren Burak, şu ifadeleri kullandı:"Doğru, dürüst ve tarafsız olarak kamuoyunu bilgilendiren, halkın doğru haber alma hakkı için her şartta ve her tehlikeyi göze alarak mücadele eden, başta ilimizde görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum."Sezai MaturMatur ise mesajında, gazetecilik mesleğinin eski özlenen günlerine kavuşmasının demokrasinin önemli kalelerinden olan gazete ve televizyonların korunması ile olduğunu ve bu noktada gazetecilerin dayanışmasını ve halkın desteğini önemsediklerini bildirdi.Özgür bir ortamda iyileştirilmiş koşullarda çalışan gazetecilerin demokrasi, kalkınma ve ülke geleceği için önemli olduğunu aktaran Matur, "Bu bilinçle bugün halkımızdan her zamankinden daha fazla, basın kuruluşlarına sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu vesile ile her zaman bize destek olan halkımıza şükranlarımızı sunarken, meslektaşlarımızın 10 Ocak Basın Mücadele Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.