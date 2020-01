10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Gaytancıoğlu, basın özgürlüğünün ortadan kalktığını ileri sürdü.Türkiye'nin bu alandaki sıralamasının iç açıcı olmadığını savunan Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:"Sadece gazetecilik yaptıkları için hapis yatan, ceza alan yüzlerce gazeteci var. Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin davalarında olduğu gibi akla ve hukuka tamamen aykırı kararlar alınıyor. Gazeteciler sadece halkın haber alma hakkını savundukları için işsiz kalıyor, ceza alıyor. Güvencesiz çalışma, baskılar gazeteciliği adeta en tehlikeli mesleklerden biri haline getirmiştir."Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal KurtEdirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da basın mensuplarının günlerini kutladı.Kurt, mesajında, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basının kamuoyunu bilgilendirmek adına haber niteliği taşıyan her olayı doğru, tarafsız ve en hızlı bir şekilde halka ulaştırmanın gayreti ve mesleki sorumluluk bilinci içerisinde olduğunu belirtti.Basın mensuplarının karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen fedakarlık ve özveri ile görev yaptığını aktaran Kurt, şunları kaydetti:"Basın mensuplarımız vatandaşın zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli bir görevi yerine getiren ve şartlar ne olursa olsun günün her saatinde görevleri peşinde koşan çalışkan gazetecilerimizi tebrik eder, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım."Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal SoytürkEdirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Soytürk, mesajında, gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirtti.Basın mensuplarının zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla çalıştığını aktaran Soytürk, "Tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.-AK Parti İl Başkanı İbaAK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendirmesinde kilit rol oynayan basının değerli emekçilerinin gününü tebrik ettiğini belirtti.İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile taşıdığı değer ve önemi gittikçe artan basının halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesi olduğunu vurgulayan İba, şunları kaydetti:"Son derece önemli olan bu görevi fedakarca yapan basın mensuplarımız toplumumuzun duyan kulağı ve gören gözümüzdür. Her şartta kamu yararını gözeterek objektif bir anlayışla Edirnemiz'in gerçeklerine ve milli değerlere duyarlı olarak gece gündüz, yaz kış demeden zor şartlar altında mesleğini icra eden basın mensuplarımız işlerinin doğası gereği her daim göreve hazır çalışmaktadır.Mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, Edirnemiz'deki basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."ETB'ten kutlama mesajıEdirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım basının demokrasinin yılmaz savunucusu olduğu belirtti.Basın kuruluşlarının siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde çok önemli misyonları olduğu aktarılan ortak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. Şehrimizde görev yapan gazetecilerimiz bu görevi başarıyla sürdürmektedir. Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü camiamız adına içtenlikle kutlarız."Derneklerden kutlama mesajıEdirne Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Derya Sarılarlı ve Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Savaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Sarılarlı ve Savaş'ın ortak yayımladığı mesajda Türk basın tarihinde 10 Ocaklar'ın önemli olduğu belirtildi.10 Ocak 1961'de Türkiye'deki gazetecilerin önemli hak ve kazanımlar elde ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Ancak aradan geçen 59 yıl içinde çoğu geri alınmıştır. Bugün o hak ve kazanımlardan epey uzaktaki bir noktada bir Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz. O tarihteki ekonomik, sosyal haklardan çok uzaktayız maalesef. Artık gazeteciler bırakın iyi bir ücret almayı, çalışabildiği bir işi olduğuna şükreder durumdadır. Yine basın özgürlüğü açısından konuya baktığımızda bütün meslektaşlarımız 'eleştiri yazıları, haberleri kaleme alırsam başıma bir şey gelir mi?' kaygısı taşımaktadır.Yine de umutsuz değiliz, Türk basını, Türk gazetecileri elbette camiamızı esir almış olan sarmaldan, bu cendereden çıkış yolunu bulacaktır. Hep söylüyoruz, bir kez daha söyleyelim Türk basını yeni 10 Ocaklar yaratacaktır."