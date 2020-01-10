10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir? Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Çalışan Gazeteciler Günü tarihçesi nedir? 1961 yılında basın çalışanlarına yönelik kabul edilen 212 sayılı kanun sonrasında 10 Ocak her yıl Çalışan Gazeteciler Günü olarak anılmaya başlandı. Gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen bu kanun ise dokuz patron olayına neden oldu. Dokuz paton olayı sonuçları...

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak adına 1961'den bu yana 10 Ocak günü düzenlenen bir kutlamadır ve sadece Türkiye 'de geçerlidir. 1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlandı; 1971 yılındaki askeri müdahalenin ardından ülkede gazetecilerin bazı haklarını geri alması üzerine ise kutlama gününün adı, " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirildi.

4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun" adlı düzenleme Resmi gazetede yayınlandı. O günden sonra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlandı. Söz konusu düzenleme ise; iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.

DOKUZ PATRON OLAYI NEDİR?

9 gazete patronu (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı kanun ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemedi. 212 sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu'nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden ortak bir bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapattıklarını duyurdular. "Dokuz patron olayı" olarak basın tarihine geçen bu gelişme sonrası gazeteciler boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak çıkarıldı. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başladı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" halini aldı.

Çalışan Gazeteciler Günü şiirleri...

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

*Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

* Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

* Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

*Kalemi güçlü, kırılmaz fikirlerin insanları gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun...

*Yüreği cesur, fikri hür, bileği kuvvetli gazetecilerin günü kutlu olsun...