10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde başkanlardan mesaj

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, basının yöneticiler ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini vurguladılar.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, haber alma ve iletme özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak adına çok önemli görevleri yerine getirdiğini anımsattı. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtan basının vatandaşlar ile yönetim arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Gürkan, "Basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadır" ifadelerini kullandı.Basının internet ve sosyal medya ile yelpazesini daha da genişlettiğini vurgulayan Gürkan, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, ilimizin sosyal kültürel, ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmaların paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır. Topluma haber aktarımını sağlamak adına gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla ve büyük bir özveri ile çalışan tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.Başkan Çınar, basının önemine değindi10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın mesajında ise, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan gazetecilerin fikir, öneri ve tespitlerinden her zaman yararlandıklarını belirterek "Toplumun ortak sesi olan gazetecilerimiz, vatandaşla dünya arasında köprü görevini üstlenmektedir" denildi.Tarafsız, ilkeli ve basın ahlakını gözeterek toplumu doğru haberlerle bilgilendirmek için çalışmalarını fedakarca sürdüren tüm gazetecilerin gayretlerini takdirle karşıladıklarını belirten Çınar, "Çağımızın en dinamik ve saygın mesleklerinden birisi olan gazetecilik mesleği, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakarlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biridir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Yeşilyurt'ta ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen yatırımlar ve projelerimizin hayata geçmesinde, ilçemizin tanıtılması ve markalaşmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi, eğitim, sağlık ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi haline gelmesinde basın mensuplarımızın çok önemli katkıları vardır. Toplumun tüm kesimleriyle olduğu gibi basın mensuplarımızla da güzel bir iletişime sahip olmamız, görüş ve tespitlerine önem vermemiz Yeşilyurt'umuzun gelişmesinde önemli rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.Başkan Güder'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajıÇalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise tarafsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin toplumsal gelişmenin sağlanmasında öneminin tartışılmaz olduğunun altını çizdi. Gazeteciliğin topluma doğru bilgiyi aktarmada kutsal bir misyonu olduğunu vurgulayan Güder, "Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin verdikleri mücadeleyi takdir ile karşılıyoruz" dedi.Güçlü basının güçlü demokrasinin teminatı olduğunu dile getiren Güder, şöyle devam etti:"Gelişmiş demokrasilerde medya dördüncü kuvvettir. Bu kuvvetin erkler arasındaki objektif duruşu önemlidir. Bu önemli yerde bulunan, ülkemizin ve Malatya'mızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde yürümesine yardımcı olan şüphesiz ki, çalışan gazetecilerimizdir. Biliyoruz ki günümüz dünyasında yerine göre kalem kılıçtan keskin veya kuş tüyünden yumuşaktır. Birlikte şehrimizin dertleriyle dertlendiğimiz, sevinci ile sevindiğimiz, ortak paydamız Malatya olan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, aile fertleriyle birlikte kazasız, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat geçirmelerini temenni ederim" - MALATYA