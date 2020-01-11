Haberler » Güncel » 10 Ocak İdareciler Günü - Haber

10 Ocak İdareciler Günü

Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mülki idare amirleri kabul etti.

11.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:4810 Ocak İdareciler Günü
Malatya Valisi Baruş, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mülki idare amirleri kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, vali yardımcıları ve kaymakamları makamında ağırladı.
Baruş, ilde görev yapan mülki idare amirlerinin üstün bir görev anlayışıyla çalıştığını belirterek, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum mülki idare mesleğinde, büyük bir fedakarlık ve çalışma azmiyle görev yapan sizlerin bu özel gününüzü kutluyor, ailelerinizle birlikte sağlık, huzur ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Baruş, konuşmasının ardından mülki idare amirlere hediye verdi.
Vali yardımcıları ve kaymakamlar ise Baruş'un ağaçlandırma konusundaki duyarlılığından dolayı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na Baruş adına 44 adet fidan bağışında bulunduklarını belirterek, Baruş'a bağışlanan fidanların sertifikasını takdim etti.

Malatya Valisi, Huzur, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50  Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü - Haber
12:50  Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret - Haber
12:50  Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 131'inci gününde - Haber
12:49  Kamuda branşının en büyüklerinden olan Üroloji-Üroonkoloji Merkezi şifa dağıtıyor - Haber
12:48  Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,... - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 12:54:01