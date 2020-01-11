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10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

11.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:1110 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, beraberindeki öğretmen ve öğrencilerle birlikte Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret ederek 10 Ocak İdareciler Gününü kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Oktay Çağatay, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürünün bu nazik ziyareti için kendisine teşekkür etti. Vali Oktay Çağatay, emekliye ayrılmış ve halen görev başında bulunan tüm idarecilerin 10 Ocak İdareciler Gününü kutladı ve ebediyeti irtikal etmiş tüm idareciler için Allah'tan rahmet diledi. - BİTLİS

Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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