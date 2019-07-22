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10 parmağında 10 marifet var

Adana'nın Kozan ilçesinde 18 yıldan bu yana serbest meslek ile uğraşan Ramazan İmir adlı vatandaş uğraş verdiği meslek dalları ile adeta 10 parmağında 10 marifet olduğunu gösteriyor.

22.07.2019 13:51 10 parmağında 10 marifet var
Adana'nın Kozan ilçesinde 18 yıldan bu yana serbest meslek ile uğraşan Ramazan İmir adlı vatandaş uğraş verdiği meslek dalları ile adeta 10 parmağında 10 marifet olduğunu gösteriyor.

Yazın sıcak aylarında meşhur limon dondurma satarak geçimini sağlayan 31 yaşındaki Ramazan İmir yine ormanlık alanlarda kesim işleri, inşaat işçiliği, çanak anten ve tv montajı da yaparak ekmeğini çıkarıyor.

Boş durmanın kimseye faydası olmadığını söyleyen Ramazan İmir "2002 yılından bu yana serbest meslekle uğraşıyorum. Yazın sıcak aylarında limon dondurması satarak geçimimi sağlarken yine mevsimsel olarak ağaç kesim işleri, tv ve çanak anten montajı ile inşaat işlerinde çalışıyorum. Ayrıca televizyon ve çanak anten montajı işlerimde de şehit ailelerimizden asla ücret talep etmiyorum etmem de. Çünkü bizler şehitlerimizin sayesinde bu kutsal topraklarda rahatça gezebiliyoruz. Boş durmanın kimseye faydası yoktur kesinlikle kimse iş bulamıyorum diye dert yanmasın yeter ki sen bir şeyler yapmaya gayret et rızkı veren Allah'tır" dedi. - ADANA
Kaynak: İHA
Kozan, Adana, Güncel

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