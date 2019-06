10. Quality ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: İHA

Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Sanat, iş dünyası ve medyanın önemli isimleri bu gecede buluştu.Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Jess Molho ile Gizem Özdilli 'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu.Kırmızı halı seremonisinden sonra, ışık şovları ve Nihan Akın'ın canlı performansı ile ödül törenine geçildi. Ödül töreni başlangıcında Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci yaptığı konuşmada özetle "Dergimiz sizlerin desteği ile 10 yıl geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Yanımızda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi.Gecede bu sene 'En Quality Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kerem Alışık ve Can Yaman paylaştı. Demet Özdemir ise 'En Quality Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.Gecede ödül alan isimler şöyle:Sanat ödülleriYaşam Boyu Onur Ödülü : Demet AkbağYaşam Boyu Onur Ödülü: NilüferOnur Ödülü: Ahmet Selçuk İlkanOnur Ödülü: Uğurkan ErezEn Quality Dizi: Bir Zamanlar ÇukurovaEn Quality Erkek Oyuncu: Kerem AlışıkEn Quality Erkek Oyuncu: Can YamanEn Quality Kadın Oyuncu: Demet ÖzdemirEn Quality Kadın Sanatçı: Ebru YaşarEn Quality Erkek Sanatçı: Soner Olgun Vatan Şaşmaz Özel Ödülü: Jess MolhoEn Quality Çıkış Yapan Yorumcu: Adnan Orhanİş dünyası ödülleriQuality Onur Ödülü: Hayati BabaoğluEn Quality Turizm Yatırımcısı: Merit InternationalEn Quality Avrupa Oteli Ödülü: Merit Grand Mosta SvilengardEn Quality Turizm Oteli: Azka Otel- BodrumEn Quality Estetik Kliniği: Dr. Muba ClinicsEn Quality Estetik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik SağunEn Quality Bilim İnsanı: Prof. Dr. Bülent TıraşEn Quality Yatırımcı İş Adamı: Ramazan Burak TelliEn Quality Girişimci İş Kadını: Neslim GüngenEn Quality Turistik Yat İşletmesi: DenDen DenizcilikEn Quality Vakıf: TOÇEVEn Quality Genç Girişimci İş Adamı: Yunus Emre GülEn Quality Yabancı Yatırımcı: NolteEn Quality Modacı: Nur YerlitaşEn Quality Davet Mekanı: PortaxeEn Quality Balık Restoranı: Atlas BalıkMedya ödülleriEn Quality Haber Merkezi: Fox HaberEn Quality Gazete Eki: KelebekEn Quality Gazeteci: Yüksel AytuğEn Quality Magazin Programı: Magazin DEn Quality Sosyal Medya Yönetimi: Ivana SertEn Quality Radyo Programcısı: Cem Arslan - İSTANBUL