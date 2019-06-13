13.06.2019 21:10
Haberler»Güncel » Haber

10. Quality ödülleri sahiplerini buldu

10. Quality ödülleri sahiplerini buldu

Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı.

Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Sanat, iş dünyası ve medyanın önemli isimleri bu gecede buluştu. Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Jess Molho ile Gizem Özdilli'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu. Kırmızı halı seremonisinden sonra, ışık şovları ve Nihan Akın'ın canlı performansı ile ödül törenine geçildi. Ödül töreni başlangıcında Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci yaptığı konuşmada özetle "Dergimiz sizlerin desteği ile 10 yıl geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Yanımızda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi. Gecede bu sene 'En Quality Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kerem Alışık ve Can Yaman paylaştı. Demet Özdemir ise 'En Quality Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Gecede ödül alan isimler şöyle:
SANAT ÖDÜLLERİ
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nilüfer Onur Ödülü: Ahmet Selçuk İlkan Onur Ödülü: Uğurkan Erez En Quality Dizi: Bir Zamanlar Çukurova En Quality Erkek Oyuncu: Kerem Alışık En Quality Erkek Oyuncu: Can Yaman En Quality Kadın Oyuncu: Demet Özdemir En Quality Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar En Quality Erkek Sanatçı: Soner Olgun Vatan Şaşmaz Özel Ödülü: Jess Molho En Quality Çıkış Yapan Yorumcu: Adnan Orhan
İŞ DÜNYASI ÖDÜLLERİ
Quality Onur Ödülü: Hayati Babaoğlu En Quality Turizm Yatırımcısı: Merit International En Quality Avrupa Oteli Ödülü: Merit Grand Mosta Svilengard En Quality Turizm Oteli: Azka Otel- Bodrum En Quality Estetik Kliniği: Dr. Muba Clinics En Quality Estetik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun En Quality Bilim İnsanı: Prof. Dr. Bülent Tıraş En Quality Yatırımcı İş Adamı: Ramazan Burak Telli En Quality Girişimci İş Kadını: Neslim Güngen En Quality Turistik Yat İşletmesi: DenDen Denizcilik En Quality Vakıf: TOÇEV En Quality Genç Girişimci İş Adamı: Yunus Emre Gül En Quality Yabancı Yatırımcı: Nolte En Quality Modacı: Nur Yerlitaş En Quality Davet Mekanı: Portaxe En Quality Balık Restoranı: Atlas Balık
MEDYA ÖDÜLLERİ
En Quality Haber Merkezi: Fox Haber En Quality Gazete Eki: Kelebek En Quality Gazeteci: Yüksel Aytuğ En Quality Magazin Programı: Magazin D En Quality Sosyal Medya Yönetimi: Ivana Sert En Quality Radyo Programcısı: Cem Arslan
(İHA)
Kaynak: İHA
Onur Ödülü, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:26 Zincirleme kazada takla atan otomobil elektrik panosunu devirdi
21:26 Son dakika Süper Loto Sonuçları 13 Haziran: 20 milyon TL kazandıran sayılar açıklandı!
21:25 Güngören'de tramvay otomobile çarptı
21:25 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan...
21:23 Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
21:22 Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası
21:22 Hamile eşini av tüfeğiyle öldürdü, ardından intihar etti
21:22 Balık tutarken kayalıklardan düşen yaşlı adam güçlükle kurtarıldı
21:20 Gelininin tabutuna sarılarak ağladı
21:20 İzmir'de orman yangını-4
21:19 Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
21:19 Topaloğlu madalya için umutlu
21:17 Vali Çiftçi, tarihi Hilmi Ağa Konağı'nı gezdi
21:17 İstanbul'da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi