'10 Saniye' oyunu seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Yönetmen koltuğunda Serkan Üstüner'in oturduğu, Erdi Işığın kaleme aldığı '10 Saniye' oyunu çarpık aile ilişkilerini, eğitim sistemini ve etiket kavramlarının çocuk psikolojisini nasıl şekillendirdiğine dair sıra dışı bir bakış açısı sunuyor.

Ülkenin en iyi ve prestijli okullarından William College'tan işlediği bir suç üzerine kovulan çocuğunu, okula geri aldırmak için ne gerekiyorsa yapacak olan Zeynep ile rehber öğretmeni Elif'in şiddet, taciz, etiket başlıkları altında gerçeği 'aramasını' ya da 'kaybetmesini' anlatan, yetiştirilen çocuğun mutluluğunu mu itibarını mı gözetmemizi sorgulatan oyun tiyatro severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Biletleri hızla tükenen oyunu izlemek isteyenler 18 ve 24 Ocak tarihlerinde Toy İstanbul, 21 Ocak'ta DasDas sahnesinde yerini alabiliyor.