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10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı

10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadıDİYARBAKIR'da, 'kasten öldürme'nin de aralarında bulunduğu 10 ayrı suçtan aranan B.Y., yol kontrol noktasında jandarma ekiplerini fark ederek, aracıyla kaçmaya kalkıştı.

06.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:36
10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı
DİYARBAKIR'da, 'kasten öldürme'nin de aralarında bulunduğu 10 ayrı suçtan aranan B.Y., yol kontrol noktasında jandarma ekiplerini fark ederek, aracıyla kaçmaya kalkıştı. B.Y. kısa süren takibin ardından yakalandı.
Dün gece, merkez ilçesi Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin oluşturduğu yol kontrol noktasında uygulama yaptığı fark eden şüpheli, aracıyla kaçmaya başladı. ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süren takibin ardından yakaladı. Şüphelinin, yapılan kimlik sorgulamasında, hakkında 'kasten öldürme', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'silahlı tehdit' gibi 10 ayrı suçtan aranan B.Y., olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan B.Y., jandarma ekiplerine verdiği ifadede, Eğil ilçesine bağlı kırsal Kaya Mahallesi'nde oturan akrabalarının evinde saklandığını, gün içerisinde ailesini görmek amacıyla Yenişehir ilçesindeki Aziziye Mahallesi'ne gittiğini, dönüşte ise havanın karanlık olması ve güzergahta yol kontrol uygulaması olmamasından dolayı Hantepe Mahallesi'ndeki Mapa yolunu kullandığını anlattı.
B.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
10 suçtan aranan şüpheli, jandarmadan kaçamadı

Yenişehir, Jandarma, Hantepe, Güncel

Kaynak: DHA


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