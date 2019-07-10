10.07.2019 09:19
Haberler» Spor» Haber

10 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

10 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatı ile alakalı olarak kamuoyunu bilgilendirmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatı ile alakalı olarak kamuoyunu bilgilendirmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY
13.30 Kulübün olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.
Sarı kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
18.30 Sarı lacivertli ekipte yeni sezon hazırlıkları çalışmalar sürecek.

BEŞİKTAŞ
10.30 - 18.30 Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
Bordo mavililerde çalışmalar devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Turuncu lacivertliler, yeni sezon çalışmalarını sürdürecek.

- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1'inci ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI
Çeyrek Final
19.00 Senegal - Benin
22.00 Nijerya - Güney Afrika


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yazıcı, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:30   Hatayspor "Süper Lig" biletini bu kez almak istiyor
11:29   Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlandı
11:28   Karaköyspor eski günlerine dönmek için kolları sıvadı
11:28   "Dağların Kızı" madalyayı pistte arayacak
11:27   Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir
11:27   "Devlet sporcusu" unvanı Karamürselli efsaneleri mutlu etti
11:25   Trabzonspor kuvvet ve kondisyon çalıştı