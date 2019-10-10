10. Türkiye enerji zirvesi "nice on yıllara" vurgusu ile sona erdi

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Türkiye Enerji Zirvesi; STK'lar, özel sektör temsilcileri, Türkiye ve bölge ülkelerin kamu yetkililerini buluştururken, enerji sektörünün tüm başlıklarının ele alındığı enerji piyasalarına yön verecek konulara ev sahipliği yaptı.Zirvede alanlarında öne çıkmış 80'e yakın ulusal ve uluslararası konuşmacı, düzenlenen 20 farklı oturumda enerji sektörünü her açıdan masaya yatırdılar.

Türkiye Enerji Zirvesi'nin 10'uncusu 6-8 Ekim 2019 tarihlerinde 400'ü yabancı toplam 1360 kayıtlı rekor sayıda delege katılımı ile Antalya Regnum Carya Otel'de düzenlendi. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş'ın da katıldığı zirvede bu yıl, enerji sektörüne damga vuran konular masaya yatırıldı. "Geleceği İnşa Etmek" teması ile gerçekleştirilen Türkiye enerji piyasalarının "En Büyük Aile Buluşması" olarak gelenekselleşen 10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne ayrıca; TBMM Enerji Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Ahmet Akın, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Prof. Dr. Şeref Kalaycı da katıldı.

ZİRVEDE BAKAN MÜJDE VERDİ…

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açılış konuşması ve sonrasında yapılan 'Bakanlık Özel Oturumu'nda enerji sektörüne ve sektörün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Dönmez, Milli Enerji Politikası kapsamında yeni enerji kaynakları arayışlarında çalışmalarına hız verdiklerini belirterek; Güneydoğu'da petrol, Trakya Bölgesi'nde yeni bir doğalgaz keşiflerinin olduğunun ve yakın zamanda bunun detaylarını kamuoyuyla da paylaşacaklarının müjdesini de 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde verdi.

SEKTÖR BULUŞTU, PROJELER VE İŞBİRLİKLERİ KONUŞULDU…

İki gün boyunca devam eden zirvede; ülkemizin küresel enerji sektöründeki son gelişme ve trendleri de ele alındı.Enerji piyasalarındaki kamu ve özel kuruluşların üst düzey isimlerini buluşturan 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde güncel sektör sorunlarının yanı sıra, yeni teknolojik gelişmeler de tanıtıldı.Akaryakıt, LPG, doğalgaz, elektrik sektörleri başta olmak üzere 4 sektörü tek zirvede buluşturan organizasyonda ayrıca, alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili sunumlar da yapıldı. Doğu Akdeniz gazının ticarileştirilmesi, yabancı yatırımcı gözünden Türkiye enerji piyasası, Türkiye'de termik santrallerin geleceği, akaryakıt piyasalarında regülasyonlar ve serbest piyasa, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin etkileri gibi sektörün gündemini belirleyen konuların yanı sıra sektördeki kadın yöneticilerin ve çalışanların daha da artmasının teşvik edilmesini konu alan, enerjiye yön veren kadınlar başlığında da zirveye farklı bir boyut kazandıranda zirve 20 konuda oturum düzenlendi. Zirve aynı zamanda stant alanları ile enerjinin önemli markalarına da ev sahipliği yaptı.

Türkiye enerji piyasasının "En Büyük Aile Buluşması" olarak gelenekselleşen ayrıca; özel sektörün ve kamunun buluştuğu en büyük ilk ve tek organizasyon olan 10. Türkiye Enerji Zirvesi, gelecek yıl yine Ekim ayında 'Nice On Senelere' temennisi ile son buldu.