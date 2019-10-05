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10. Türkiye Enerji Zirvesi yarın başlıyor

Bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla düzenlenecek 10. Türkiye Enerji Zirvesi, 6-8 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

05.10.2019 09:1810. Türkiye Enerji Zirvesi yarın başlıyor
Bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla düzenlenecek 10. Türkiye Enerji Zirvesi, 6-8 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
Enerji Fuarcılık AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun desteğiyle düzenlenen zirve, Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla başlayacak.
"Geleceği İnşa Etmek" temasıyla yapılacak zirve, yurt içi ve yurt dışından bin 500'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek. Zirvede, Türkiye ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler uzmanlar tarafından masaya yatırılacak.
Doğu Akdeniz gazının ticarileştirilmesi, küresel ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin etkileri gibi enerji sektörünün gündemini belirleyen konular, programda 20 farklı oturumda ele alınacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan, zirveye iştirak edecek katılımcı ve karar alıcıların enerji sektörüne ilişkin gelecek öngörülerini genişletmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sektörde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerin katılacağı zirvenin ev sahibi olarak, enerji sektörüne dair yeni iş birliklerine katkıda bulunmak bizler için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Antalya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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