Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı Gökhan Erenoğlu, eğitimde öğretmeni merkeze alan söylemlerin öne çıkmasının umut verici olduğunu bildirdi.
Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından "Eğitimin yeni dinamikleri" temasıyla düzenlenen 10. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Gökhan Erenoğlu, son yüzyıl boyunca öğretmene yeteri kadar önem verilmediğini söyledi.
Eğitimi ihya etmek adına yapılan çalışmaların binaya, müfredata, maliyeye yönelik çalışmalar olduğunu dile getiren Erenoğlu, "Bunları anlayışla karşılamıyor değiliz, elbette önemli şeyler. Bunun çabasını güdenlere de saygı duyuyoruz. Bugün öğretmeni merkeze alan söylemlerin öne çıkması umut verici." şeklinde konuştu.
Eğitim ve öğretimin zihinlerde okuma-yazma oranını artırma olarak sabitlendiğini dile getiren Erenoğlu, bu yüzden öğretmenin de önemini yitirdiğini öne sürdü. Bir kesimin öğretmenleri belli ideolojilerin taşıyıcısı olarak gördüğünü aktaran Erenoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bazıları Batılılaşmanın temsilcisi, bir diğeri öğretmeni zihinlerinde algıladıkları gericiliğe bekçi olarak istihdam etti yıllarca. Her ne yaptıksa zaman geçtikçe öğretmenin değeri kayboldu, değersizleşen öğretmen topluma bir şey katamaz oldu. Oysa öğretmenler toplumların aydınlarıdır. Öğretmenler toplumun en güvenilir kesimi ve en çalışkan meslek grubudur. Bugün ise tam aksi söyleniyor. Sorun tam da burada. Rehberi öğretmen olmayan bir toplum nasıl kalkınacak? Öğretmenine güvenmeyen toplum kime güvenecek? Öğretmeninin tembel olduğunu gören toplum çalışmak için kendisine kimi örnek alacak? Önderi öğretmen olmayan topluma kim kılavuzluk edecek?"
"Öncü Eğitimciler" olarak öğretmenlerin ilmi derinliğine güvendiklerini dile getiren Erenoğlu, öğretmenleriyle beraber entelektüel kapasitesi gelişen, kalkınması sürekli olan, daha ahlaklı ve güven içerisinde yaşayan bir toplum olunacağına inandıklarını kaydetti.
Kimseye yol göstermeye çalışmayıp yola koyulduklarını dile getiren Erenoğlu, "Biz tüzüğümüzde ifade ettiğimiz gibi iyi insanların ortaya çıkması amacıyla öğretmen ve eğitimcilerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak imkan ve ortamları oluşturmayı ve desteklemeyi, yeni eğitimcilerin daha nitelikli olması için çalışmayı kendimize ilke edindik. Biz bu yolda olmayı önemsiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Erenoğlu'nun konuşmasının ardından eğitimci-yazar Muhammet Yılmaz
, "Dünden Yarına Eğitim ve Öğretmenlik" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Sempozyum, panel ve bildirilen sunumuyla tamamlandı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:01