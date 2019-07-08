08.07.2019 11:34
Haberler» Güncel» Haber

10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Turnuvası

10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Turnuvası

(AA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Turnuvası, müzik grubu Seksendört konseri ile başladı.

KAYSERİ - (AA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Turnuvası, müzik grubu Seksendört konseri ile başladı.
Talas Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesire alanında düzenlenen etkinlikte müzik grubu Seksendört tarafından konser verildi.
Çok sayıda kişinin katıldığı konser "Anlayamazsın", "Aklımı Geri Ver", "Dokunma" gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, aynı zamanda Aşık Veysel'e ait "Uzun ince bir yoldayım" bestesini de sevenleri için söyledi.
Grup üyelerine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından çiçek takdim edildi.
Kaynak: AA
Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:11   Başkan Gürkan bilim adamları ile bir araya geldi
13:11   Av tüfeği ile oynarken vurduğu kardeşinin ölümüne neden oldu
13:11   Kadınları gizli bölmelere saklayan şebeke çökertildi: 9 gözaltı
13:11   THY'nin "rüya uçağı" Trabzon'da
13:11   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOSNA HERSEK'E GİTTİ 3
13:11   İSTANBUL- OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A DEVREDİLİYOR
13:11   DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı -2