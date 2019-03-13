Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ile bu bölüm bünyesindeki arkeoloji kulübünce, arkeolog adaylarının gelişimlerine ve kariyer planlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "10. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu" başladı.Türkiye ve dünyadaki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinin lisans öğrencilerine mesleki bilgiler kazandırılması amacıyla Nenehatun Kültür Merkezi'nde organize edilen sempozyuma, yurt içi ve yurt dışındaki yaklaşık 40 üniversiteden 200 öğrenci katıldı.Öğrencilere Türkiye'deki ve dünyadaki arkeolojik alanların temel içeriğinin aktarıldığı sempozyumda, öğrencilerin hazırladığı Anadolu ve Mısır'daki arkeolojik çalışmalar, multidisipliner çalışma alanları ile arkeobotanik ve jeoarkeoloji konularında sunumlar yapıldı.Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun arkeoloji alanında yetişen lisans öğrencilerinin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.Sempozyumun genç arkeolog adaylarının ileriye yönelik düşüncelerinin gelişmesine ve kariyer planlarına da katkıda bulunacağını belirten Kasapoğlu, "Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Türkiye'de açılan üçüncü arkeoloji bölümüdür. En köklü arkeoloji bölümlerinden biri olan bölümümüz Anadolu'nun birçok yerinde üst düzey kazılara imza atmanın yanı sıra Türkiye'deki birçok arkeoloji bölümlerinde görevli akademisyenleri yetiştirmiştir. Bu doğrultuda sempozyum burada yapılıyor." dedi.Kasapoğlu, dünyadaki ünlü müzelerde yer alan eserlerin birçoğunun Orta Doğu ve Anadolu kökenli olduğunu belirterek, bu materyallerin 17. ve 18. yüzyıllarda legal ve illegal yollarla yapılan kazılardan bu müzelere aktarıldığını kaydetti.Müzelerin üçüncü dünya ülkelerinin yıllık gelirlerine yakın kazanç sağladığına işaret eden Kasapoğlu, şunları aktardı:"Taşınabilir kültür varlıklarıyla ciddi derecede kültürel veya kültür turizmi anlamında potansiyel yakalayan bu Avrupa ülkelerini düşündüğümüzde, Anadolu yüzlerce arkeolojik yerleşim yerine sahiptir. Şu an küçük bir kısmı açılan bu yerleşim yerlerinin açılması faaliyetleri son 20 yılda hız kazandı. Kültür varlıkları, ülke ekonomisine iyi derecede destek sağlayabilecek bacasız sanayi ve ham maddesi tükenmeyen ekonomik gelir kapısıdır. Ülkemizin kültürü ve ekonomisi için üst düzeyde öneme sahip kültür varlıkları ve arkeoloji alanını öğrencilerimize öğretip mesleğin ne kadar elzem olduğunu onlara aktarmak istiyoruz."Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Rabia Gürcan ise sempozyuma 4 yıl boyunca katıldığını belirterek, "Sempozyum arkeoloji alanında bana çok şey kattı. Sempozyumda, yabancı ülkelerden alanımdan arkadaşların yanı sıra kazılara gitmeden bilgiler edindim ve arkeoloji alanının farklı dallarını da öğrendim." diye konuştu.40 ayrı konuda 10 farklı oturum yapılacak sempozyum 16 Mart Cumartesi günü sona erecek.