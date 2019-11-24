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10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, Tokat'ta başladı

- 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, Tokat'ta başladıTOKAT - Tokat'ta, 7 ülkeden 118 sporcunun katılımı ile düzenlenen 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası başladı.

24.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:25
- 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, 'ta başladı
TOKAT - Tokat'ta, 7 ülkeden 118 sporcunun katılımı ile düzenlenen 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası başladı.
Hüseyin Akbaş Salonu'nda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, İnguşetya, Ukrayna ve 'dan güreşçilerin katılımıyla düzenlenen turnuva saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Merhum güreşçi Hüseyin Akbaş anısına düzenlenen Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'na güreşseverler ilgi gösterdi. Seremoni törenin ardından güreşçiler sıkletlerinde madalya için mindere çıktı. Tokat ASKF Başkanı Sezai Işkın, Hüseyin Akbaş'ın adına yakışır bir turnuva yapılması adına çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Hüseyin Akbaş efsane bir güreşçi, Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış. Halen rekorları egale edilemedi. Kendimize ekol olarak aldığımız bir büyüğümüzü onure etmek için mülki amirlerimizle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.
"Hüseyin Akbaş hayatından görmediği vefayı öldükten sonra görüyor"
Efsane güreşçi Akbaş'ın kızı Semra Akbaş, babasının anısına yapılan turnuva ile ilgili duygularını dile getirerek, "Hüseyin Akbaş hayatından görmediği vefayı öldükten sonra görüyor. Bundan çocukları, ailesi olarak mutluyuz. Ailesi olarak düşündüğümüz bir Hüseyin Akbaş turnuvasının yanında Yaşar Doğru turnuvasına doğru yol almasıdır" diye konuştu.
10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, Tokat'ta başladı

Hüseyin Akbaş, Bulgaristan, Tokat, Spor

Kaynak: İHA


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