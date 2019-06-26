26.06.2019 07:05
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10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Türkiye'nin kültür sanat yaşamının desteklenmesi amacıyla 10 yıl önce başlatılan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, pek çok ülkeden sanatseveri ING sponsorluğunda İstanbul'da buluşturuyor.

Türkiye 'nin kültür sanat yaşamının desteklenmesi amacıyla 10 yıl önce başlatılan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, pek çok ülkeden sanatseveri ING sponsorluğunda İstanbul'da buluşturuyor.
Turandot Operası ile 2 Temmuz 'da başlayacak festival, 14 Temmuz'da Bolşoy Tiyatrosu Solistleri Gala Konseri ile sona erecek. Festivalde Troya Operası ve ilk yerli Türk oratoryosu Yunus Emre de sahnelenecek.
10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin ana sponsorluğunu üstlenmekten memnuniyet duduklarını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay , "Tüm dünyada sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmaya, sanat aracılığıyla yaratıcılık ve inovasyon kültürünü beslemeye yönelik misyonumuz var" dedi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da, "Ülkelerin gelişimi için sanatın ve sanatçının desteklenmesi büyük önem taşıyor" dedi ve Türk opera ve balesinin gelişmesi için çalıştıklarını vurguladı. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Kaynak: DHA
Türkiye , İstanbul , Ekonomi

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