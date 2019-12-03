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10. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

"Sihirli Flüt" olarak tanınan Şefika Kutluer adına bu yıl 10'uncu kez düzenlenen uluslararası festival, açılış konseriyle başladı.

03.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:2910. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı
"Sihirli Flüt" olarak tanınan Şefika Kutluer adına bu yıl 10'uncu kez düzenlenen uluslararası festival, açılış konseriyle başladı.
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'ndaki konser öncesi Kutluer, misafirleri selamladı ve festival programı hakkında bilgi verdi.
Kutluer, Ankara'nın Atatürk'ün kültür başkenti olduğunu belirterek, festivali 10. yılına ulaştırmanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Festivalin başkentteki etkinliklerini Farabi Salonu'nda düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kutluer, salonun akustiğinin çok iyi olduğunu vurguladı.
Salonun mimarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katafalkını da hazırlayan Bruno Taut olduğuna işaret eden Kutluer, "Bu vesileyle Yüce Önder Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla anıyorum, Bruno Taut'un da huzur içinde yatmasını diliyorum." dedi.
Kutluer, festivalin konserlerinden birininin Tarsus'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne ve korunması altına girmesi için yapılacak çalışmalara hız vermek ve bu konuda ulusal ve uluslararası alanda bilinç oluşturmak için bu ilçede düzenleneceğini söyledi.
Bir müzisyen olarak görevinin toplumlar ve ülkeler arasında sevgi bağı oluşturmak olduğunu ifade eden Kutluer, sözlerini "Dilerim ki sanatın ve müziğin gücü bugünlerde ihtiyaç duyduğumuz huzuru, mutluluğu ve morali getirsin." diyerek tamamladı.
Festivalin açılış konserinde Kutluer'e Prag Virtüözleri Orkestrası eşlik etti.
Kutluer'in Mozart'ın R Majör Flüt Konçertosu'nu seslendirdiği konser, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Defalarca bis yapılan konseri sanatçı, Mozart'ın Türk marşı ile noktaladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Şefika Kutluer, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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