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10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı, böyle kurtarıldı

10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı, böyle kurtarıldıRusya, (DHA)- Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde bir adam, apartmanın havalandırma boşluğuna ayakkabılarını düşürdü.

09.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:30
10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı, böyle kurtarıldı
, (DHA)- Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde bir adam, apartmanın havalandırma boşluğuna ayakkabılarını düşürdü. Ayakkabılarını almak için eğildiğinde kendisi de boşluktan aşağı düştü. Apartmanın 10'uncu katından düşerek, ilk katında baş aşağı olarak sıkışan adamı ise acil yardım ekipleri kurtardı.
Olay, Sergelyakhskoye yolu üzerindeki bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir adam apartmanın havalandırma boşluğuna ayakkabılarını düşürdü. Ayakkabılarını almak için eğildiğinde kendisi de boşluktan aşağı düştü. Apartmanın 10'uncu katından düşen adam apartmanın ilk katında baş aşağı bir şekilde sıkıştı ve yardım için bağırmaya başladı. Apartman sakinleri adamın, duvardan gelen seslerini duyarak, durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, baş aşağı olarak sıkışan adamı bulunduğu yerden kurtardılar.
Sıkıştığı yerden kurtarılan adamın 28 metreden aşağı düştüğü, ancak havalandırma boşluğunun alt katlara doğru daralması nedeniyle ilk katta sıkışarak, olaydan hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.
10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı, böyle kurtarıldı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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