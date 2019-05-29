"10. Uyum Mahalle Buluşması"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Türk Kızılayı
iş birliğiyle düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 10'ncusu İstanbul
'da gerçekleştirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Uyum Mahalle Buluşmaları" kapsamında Fatih
'te düzenlenen iftar programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf müziği dinletisiyle başladı.
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe
Ok, konuşmasında, ramazan ayında Uyum Mahalle Buluşmaları ve Geçici Barınma Merkezlerinde birçok iftar düzenlediklerini anlattı.
Gençlerin, Türk misafirperverliğini, yardımseverliğini, şefkatini ve merhametini dünyanın hiçbir yerinden esirgemediği gibi Suriyeliler'den de esirgemediğini ifade eden Ok, 11 kampta 110 bin Suriyeliye Kızılay'ın vesilesiyle iftar programı düzenlediklerini kaydetti.
Uyum ve İletişim Daire Başkanımız Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu
da kardeşliğin zirvesi ve en güzeli olan muhacir-ensar kardeşliğinin yeniden hayata aktarılması ve yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini belirterek, "Hele de şu mübarek ayda misafirlerimizin dualarından istifade etmeliyiz. İnanıyorum ki, ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimiz de aynı duygularla kendilerine sunulan fırsatları değerlendirip uyum içinde yaşayacaklar." ifadelerini kullandı. Türkiye
'de bulunan yabancılar tarafından anlatılan başarı hikayelerinin de yer aldığı etkinlikte, Göç Uzmanı Ali Rıza Beşkat, "Doğru Bilinen Yanlışlar" ve "Ülkemizde Bulunan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri", Türk Kızılayı Toplum Merkezinden Esin Demircioğlu ise "Toplum Merkezlerinde Verilen Hizmetler ve Uyum Süreci" konusunda bilgilendirme sunumu yaptı.
Etkinlikte, Hacivat-Karagöz gösterisi ve çocuklar için hazırlatılan, içinde boyama kitapları ile kırtasiye malzemesi bulunan "MUYU" çantaları hediye edildi.
İstanbul'da ramazan sonuna kadar Sultanbeyli
ve Bağcılar
'da da "Uyum Mahalle Buluşması" gerçekleştirilecek.
Programa, İstanbul İl Göç Müdürü Recep Batu, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Özsoy, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Türk Kızılayı
, CEO
, Güncel
Kaynak: AA