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10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van'da düzenlenecek "10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na katılacak.

20.09.2019 13:4610. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
Bitlis Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van'da düzenlenecek "10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na katılacak.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olması hedeflenen "10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nın, 26-29 Eylül tarihleri arasında Van ExpoFuar ve Kongre Merkezinde düzenleneceğini bildirdi.
Geçen yıl 9'uncusu düzenlenen fuara 35 il ve 3 ülkeden 160 stantta 500 firmanın katılım sağladığını, yerli ve yabancı yaklaşık 65 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirten Gencan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'nin turizm alanındaki önemli buluşmalarından biri olan bu fuarda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak yerimizi alıyoruz. DAKA iş birliğiyle hazırlanan ilimize ait stantta, cazibe unsurlarımıza ait görseller, sembol değerlerimiz, el sanatları ürünleri ve hediyelik eşyalarımızı sergileyeceğiz. 4 sürecek fuarda, ziyaretçilere yöresel ürünlerimizden ikramlarda bulunacağız. İlimizin tanıtım etkinliklerini yapacağımız bu uluslararası platformda, herkesi Bitlis standımızı ziyarete bekliyoruz."

Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: AA

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