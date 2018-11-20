20 Kasım 2018 Salı 14:04



20 Kasım 2018 Salı 14:04

10 yaşındaki "Buse" 6'ıncı hastanede sağlığına kavuştu'Mide çıkış darlığı' yaşayan 10 yaşındaki Buse,Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuşmaya başladıELAZIĞ - Elazığ'da, çok nadir görülen mide çıkış opsiyonu (darlığı) rahatsızlığı nedeniyle daha önce 5 farklı hastaneye götürülen 10 yaşındaki Buse Durmuş, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde konulan doğru teşhisin ardından yapılan operasyonla sağlığına kavuşmaya başladı. 10 yaşındaki Buse Durmuş, yaklaşık 1 yıldır beslendikten sonra kusma, karın şişliği, karın ağrısı ve kilo kaybı rahatsızlıkları yaşamaya başladı. Şuana kadar farklı şehirlerde 5 hastanede tedavi gören Buse, bir türlü iyileşemedi. 6 ay önce başka bir hastanede de ameliyat edilen ancak şikayetleri bitmeyen Buse'yi ailesi, bu kez geçtiğimiz Ağustos ayında hizmete giren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümüne götürtü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Buse'ye çok nadir görülen 'Mide Çıkış Opsiyonu' teşhisi konuldu. Teşhis konulduktan sonra 'Laparotomi' yöntemiyle mide ile bağırsak arasındaki geçiş sağlanarak başaralı bir şekilde ameliyat edildi. 10 gün müşahede altında tutulan Buse, beslenmede herhangi bir sorun yaşamayarak sağlığına kavuştu.Bu yaşlarda çok nadir görülen bir hastalık olduğunu belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz, "Hastamız 10 yaşında. Bize geldiğinde karın şişkinliği, kusma ve kilo kaybı gibi şikayetleri vardı. Hastanemize gelmeden önce yaklaşık 5 ili gezmişti. Hastamıza çeşitli tetkikler yapılmıştı. Biz de burada yaptığımız tetkikler sonucunda, iki neden olabileceğini düşündük. Ana sebebin, mide çıkış opsisyonu olduğunu düşündük. Yaptığımız hızlı tetkikler sonucunda cerrahi karar verdik. Çünkü hastamız son 6 aydır beslenemiyordu. Büyük bir ızdırap çekiyordu. Beslendikten sonra karın şişliği oldu. Yaklaşık 10 kiloya yakın kilo kaybı da yaşamıştı. Tıp da çok nadir görülen bir hastalık. Çok zor bir cerrahi. Çünkü o bölgeye ulaşmak için mideden sonra 12 parmak bağırsağın 2. ve 3. kısmını görmek ve izole etmek cerrahi olarak zor bir durumdur. Biz hastamızı açtık. Hastanın karnının içindeki hava bağırsaklara gitmiyor. Mide çıkışındaki 12 parmak bağırsağının 2. ve 3. kısmında normalde alttan gitmesi gereken ve bağırsakları besleyen damarın 12 parmak bağırsağın üzerinden gittiğini gördük. Buraya baskı yaparak mide çıkışında bir darlığa, tıkanıklığa neden olduğunu tespit ettik. Biz de burayı açtık. Buradaki bağları genişlettik. Daha sonra kontrol sonucunda midedeki havanın bağırsaklarında olduğunu gördük ve işlemi sonlandırdık"dedi.Hastayı takibe aldıklarını da aktaran Ersöz, bundan sonraki süreçte kilo almasını sağlayacaklarını ve özel bir mama ile beslenmesinin ardından bir sorunu kalmayacağını kaydetti.Torununun karnında ve midesinde şişkinlik şikayetleri olduğunu dile getiren Dede Muhammet Kodan, "Bir yıldan beridir devam Son 6 ayda şikayetleri bayağı sıklaştı. Yaklaşık 5 hastane dolaştık. Malatya'dan Adıyaman'a kadar gezdik. Ancak Elazığ'da bir hastanede ameliyatı yapılıyor dediler. Biz de ameliyat ettik ancak şikayetleri geçmedi. Biz de, OP. Dr. Fikret Ersöz'ü tanıdığımız için buraya geldik. Çok nadir görülen bir hastalık olduğu için, 20 gün bizden müsaade istendi. Ondan sonra ameliyat etti. Biz de ameliyat sonucundan memnunuz. Durumlar çok iyi" diye bilgi verdi.