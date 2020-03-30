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10 yaşındaki Çetin'den koronavirüse özel beste

MERSİN'de ilköğretim 4'ncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki gitarist Çetin Togay'ın, koronavirüs salgını için yaptığı beste, sosyal medyada ilgi gördü.

30.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:48
10 yaşındaki Çetin'den koronavirüse özel beste

MERSİN'de ilköğretim 4'ncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki gitarist Çetin Togay'ın, koronavirüs salgını için yaptığı beste, sosyal medyada ilgi gördü.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil olmasının ardından çocuklar evde zaman geçirirken, Çetin Togay hem ders çalışıyor, hem de çok sevdiği gitarıyla müzik çalışmalarını sürdürüyor. Derslerinde kalan boş zamanlarını kitap okuyarak ve müzik yaparak geçiren Çetin Togay, evde koronavirüs salgını için de özel beste yaptı. Ailesi tarafından kendisi için oluşturulan mini stüdyoda bestesini gitarı eşliğinde seslendirerek sosyal medyada paylaşan küçük Çetin, takipçilerinden ilgi gördü. 2 yıl önce öğretmenleri Şahin Gülistan ve Mehmet Emin Yılmaz'dan nota ve gitar eğitimi alan Çetin Togay, "Bir süredir, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve korkutan koronavirüs salgını beni de çok etkiledi. Okullarımız tatil edildi. Bunun üzerine korona şarkısının sözlerini yazıp besteledim. Amacım insanlara umut verip rahatlatmaktı" dedi.

Yaşıtları ile birlikte büyüklerini de evde kalmaya çağıran Çetin Togay, "Salgın sürecinde bizlere sağlık hizmeti veren sağlık çalışanları, doktorlarımız ve tüm görevli insanlarımıza evde kalıp kendimizi ve çevremizi koruyarak yardımcı olmalıyız. Evde kalırken ben, derslerime çalışıp, sağlıklı beslenip, gitarımla müzik yapıp sosyal medyadaki 'Cetin Togay' kanalıma yüklüyorum. Herkese sevdikleriyle sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Togay'ın bestelediği parçanın sözleri şöyle:

"2019'da Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında başladı korona/ Sardı dünyanın dört bir yanını korona/ İnsanların korkusu korona/ Sen de gelip gidersin diğer virüsler gibi/ Sen de gelip geçersin diğer korkular gibi."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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