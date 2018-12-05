10 Yaşındaki Çocuğa Taciz İddiasına Gözaltı

Samsun
'da 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 1 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun Tekkeköy
ilçesinde meydana geldi. Edirne
bilgiye göre, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen İ.A. (60) isimli bir zanlı, Büyüklü Jandarma
Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Jandarma,Samsun
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:59