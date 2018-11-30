10 Yaşındaki Çocuğu Şemsiyesi Korudu

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde evine geldiği sırada köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki çocuk, elindeki şemsiye sayesinde kurtuldu.
Geçtiğimiz günlerde 10 yaşındaki Ü.A.K, isimli çocuk okuldan çıkıp evine gelirken, Gazibey Mahallesi Uğurlu
Caddesi civarında başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kovalayan köpeklerden kaçan küçük çocuk, elindeki şemsiye sayesinde kendisini korudu.
Çocuğun babası Ü.K,belediyeye gerekli şikayeti bildirdiklerini ifade ederek, tehlike arz ettiğini düşündüğü sokak köpeklerine çözüm bulunmasını istedi. - TEKİRDAĞ
Malkara,Tekirdağ,Şemsi Tebrizi