17.06.2019 14:19
Haberler»3. Sayfa » Haber

10 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu

10 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu

Elazığ'da dedesine ait iş yerinde çekmecede gördüğü silahla oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Elazığ'da dedesine ait iş yerinde çekmecede gördüğü silahla oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'da bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Kuzey S. dedesine ait iş yerinde otururken, kasada fark ettiği silahı alarak oynamaya başladı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Silah sesini duyanların iş yerine koşması ile fark edilen olay sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu alarak hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Polis, Elazığ, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:32 Başakşehir'de dehşet: Karısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
15:10 Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
15:09 Direksiyon hâkimiyetini kaybedince aracı köprüden kanala uçtu
15:08 Aydın'da elektronik sigara operasyonu
15:08 Psikolojik rahatsızlığı olan turist, Antalya'da yol keserek terör estirdi
14:57 Endonezya'da otobüs kazası: 12 ölü
14:54 Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe