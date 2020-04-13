10 yaşındaki Elif, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
NİĞDE'de Elif Aybar (10), akıllı saat almak için biriktirdiği 73 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
13.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:48
Aybar'ın annesi Resmiye Aybar ise kızının yaptığı bağış nedeniyle duygulandığını söyleyerek, "Dün kampanyayı televizyonda gördüğünde 'ben de arayacağım' demişti. Ben de 'kızım yarın ararsın' demiştim. Sabah kendisi aramış. 'Anne ben polis amcaları aradım' dedi. Devletimize katkıda bulunduğu için çok mutluyum. Evladımın böyle bir şey yapması beni gururlandırdı" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, İnönü mahallesi, Güncel