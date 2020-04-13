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10 yaşındaki Elif, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

NİĞDE'de Elif Aybar (10), akıllı saat almak için biriktirdiği 73 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

13.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:48
10 yaşındaki Elif, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

NİĞDE'de Elif Aybar (10), akıllı saat almak için biriktirdiği 73 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Aybar, Vefa Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini söyledi. Aybar, eve gelen ekiplere kumbarasında biriktirdiği 73 lirayı vererek kampanyaya destek oldu. Minik Aybar, akıllı saat almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladığını belirterek, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

Aybar'ın annesi Resmiye Aybar ise kızının yaptığı bağış nedeniyle duygulandığını söyleyerek, "Dün kampanyayı televizyonda gördüğünde 'ben de arayacağım' demişti. Ben de 'kızım yarın ararsın' demiştim. Sabah kendisi aramış. 'Anne ben polis amcaları aradım' dedi. Devletimize katkıda bulunduğu için çok mutluyum. Evladımın böyle bir şey yapması beni gururlandırdı" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, İnönü mahallesi, Güncel
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