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10 yaşındaki kızının yanında eski eşini öldüren baba tutuklandı

Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı karısını kızının yanında bıçaklayarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

19.08.2019 17:26 10 yaşındaki kızının yanında eski eşini öldüren baba tutuklandı
Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı karısını kızının yanında bıçaklayarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile F.B. (43) arasında tartışma yaşandı. F.B, 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan F.B, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Emine Bulut, Kırıkkale, Menderes, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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