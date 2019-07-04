10 yaşındaki Mehmet'in ilk doğum günü heyecanı

– Daha önce hiç doğum günü kutlanmayan Mehmet, "Abidin'le Gülümse" projesi sayesinde kardeşleri, kuzenleri ve ailesiyle ilk kez hayalindeki gibi bir doğum günü kutlaması yaşadı.

Nazım Hikmet Ran'ın Saman Sarısı şiirinden ilham alarak Altınbaş Üniversitesi ve Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen "Abidin'le Gülümse" projesi ile çeşitli maddi imkansızlıklar sebebiyle hayatlarında hiç doğum günlerini kutlayamayan sanat, spor ya da eğitimde başarılı ilkokul çocuklarının hayalleri gerçekleştiriliyor. Doğum günü kutlanan çocuklar kendileri için mutluluğu ifade eden resimler yapıyor. Çocukların yaptığı resimler ise daha sonra düzenlenen etkinliklerle satılarak eğitim masrafları için harcanıyor.

Projeye katılanlar ise tamamen gönüllü çalışıyor. Abidin'le Gülümse hakkında bilgilendirmede bulunan projenin gönüllülerinde Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencisi Zehra Çelik, "Çocukların çizdiği resimlerle sergi düzenleyeceğiz. Bu sergiden elde edilen gelirle onların eğitim hayatına destek olacağız. Aslında onlar kendi eğitim hayatları için resim çizecek ve kendilerine destek olacaklar" dedi.

Bu kapsamda projenin üçüncü etkinliğinde daha önce hiç doğum günü kutlanmayan 11 yaşına girecek olan Mehmet için kutlama düzenlendi. Minik Mehmet kardeşleri ve kuzenleriyle yeni yaşını kutlamanın tadını çıkardı. Kidzania'nın da destekleri ile gerçekleşen kutlamada çocuklar, dans edip, oyunlar oynayarak hayallerindeki hediyelere kavuşmanın heyecanını yaşadılar.

"ÇOCUKLARIM İÇİN İKİ İŞTE ÇALIŞIYORUM"

Gündüzleri markette, akşamları ise bir tekstil dükkanında çalışan baba Menderes Bülbül ve ev hanımı anne Öznur Bülbül ise çocuklarının çok mutlu olduğunu ifade ettiler.

Anne Öznur Bülbül çocuklarının ilk defa böyle bir etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Çocuklar çok heyecanlandı. Örümcek Adam'ı duyunca çok mutlu oldular, çok eğlendiler" dedi.

Baba Menderes Bülbül ise, "Ben onlar için varım onları mutlu etmek için gece gündüz ne iş olsa çalışıyorum. Ülkemiz için, bizim için iyi yetişsinler istiyorum. Bugün burada çok mutlu oldular. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Doğum günü kutlanan minik Mehmet, "Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynadık, Çok eğlendik, çok güzel bir yer, sonra da bize pasta getirip kestiler" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



- İstanbul