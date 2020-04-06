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10 yaşındaki Mustafa'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış

TRABZON'da, Şen çiftinin oğulları Mustafa Eren Şen (10), kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 300 lirayı, polis ekiplerine teslim edip, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

06.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:00
10 yaşındaki Mustafa'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış

TRABZON'da, Şen çiftinin oğulları Mustafa Eren Şen (10), kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 300 lirayı, polis ekiplerine teslim edip, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, yurdun her bölgesinden 7'den 70'e katılımcılar bütçeleri oranında destek oluyor. Kampanyaya bir destek de Trabzon 'nun Ortahisar ilçesinde yaşayan Mustafa Eren Şen'den geldi. Koronavirüs nedeniyle getirilen bazı sınırlamalar kapsamında, yaşının küçük olması nedeniyle dışarı çıkamayan Mustafa Eren Şen, 155 Polis İmdat Hattını arayarak, bir görevlenin gelip evinden kampanyaya bağışlamak istediği kumbarasını teslim almasını rica etti. Görüşme sonrası harekete geçen polis ekipleri, adrese gelerek kumbarayı teslim aldı. Polisler, kumbarayı, kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Mustafa Eren Şen adına polis ekipleri, yaklaşık 300 lira parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu da kendisine teslim ederek, duyarlılığı için teşekkür etti. ?

Ülkeye bir katkısı olmak için polisleri aradığını anlatan Mustafa Eren Şen, "Benim de ülkeme bir katkım olmasını istedim. Benim kumbaram da bu kampanyaya feda olsun" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti.

Öte yandan küçük çocuğun kampanyaya verdiği desteğe ilişkin Trabzon Emniyet Müdürlüğü de, sosyal medyadan görüntü paylaştı. Görüntüler, kısa sürede binlerce takipçinin beğenisini kazanıp, övgü topladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mustafa Eren, Trabzon, Polis, Güncel
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