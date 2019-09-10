10 yaşındaki Naz gerçeği aratmayan deprem tatbikatına katıldı

Erzurum'da yaşayan Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersi ödevi için AFAD ekibiyle birlikte deprem tatbikatında enkazdan yaralı kurtardı.



Erzurum'da öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersi kapsamında Erzurum AFAD personelleriyle birlikte deprem tatbikatına katıldı.



Gerçeği aratmayan tatbikatta okulda öğrendiklerini AFAD personelleriyle birlikte uygulayan Alaftargil'in sakinliği personellerden tam not aldı.



Küçük kız ilk önce tüm tedbirleri aldıktan sonra enkaz altında kalan yaralıları AFAD personeliyle birlikte sedyeye yerleştirdi. Daha sonra sakin ve kontrollü şekilde yaralıları ambulansa taşıdı. Yıkılan binadan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra tatbikat sona erdi.



Sosyal sorumluluk projesinde başarılı bir tatbikata imza atan Naz, enkaz önünde 'Afetlere hazır ol' çağrısında bulundu. Tatbikatta yardımcı olan AFAD ekibine teşekkür eden Naz, 'Afetlere hazır ol, nerede hayat orada AFAD' diyerek kurumun 2019 yılı sloganını attı. - ERZURUM

Kaynak: İHA