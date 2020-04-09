Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba: "Çocuk benim, ölürse ölür sana ne oluyor"

10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba: "Çocuk benim, ölürse ölür sana ne oluyor" "Bir ceza yeter ikinci cezayı yazarsanız sıkıntı çıkartırım" 10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba ve anneye cezai işlem Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuğuyla birlikte sokağa çıkan baba ve...

09.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:18
10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba: "Çocuk benim, ölürse ölür sana ne oluyor"
"Bir ceza yeter ikinci cezayı yazarsanız sıkıntı çıkartırım"
10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba ve anneye cezai işlem
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuğuyla birlikte sokağa çıkan baba ve anneye cezai işlem uyguladı.
Kahramanmaraş'ta valilik tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerine getiren polis ekipleri, 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altında sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.
Uygulamalar kapsamında Trabzon bulvarında görev yapan polis ekipleri, 10 yaşındaki oğluyla birlikte gezen baba M.A. ve anne N.A.'yı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Ekipler, 20 yaş altında olan çocuğu ile sokağa çıktıkları için baba ve anneye kanunlara uymadıkları için cezai işlem uygulayacaklarını söyledi.
Bunun üzerine baba M.A, kendisine ve eşine yazılan cezalara itiraz ederek polislerle tartışmaya başladı. Baba M.A. polis ekiplerine, "İkinci bir cezayı kabul etmiyorum, bir tanesini yazacaksınız" dedi.
Polisin, "10 yaşındaki çocuğunuzla birlikte sokağa çıkmışsınız? sorusuna karşılık baba M.A, "Çocuk benim, ölürse ölür sana ne oluyor" diye tepki gösterdi. Baba M.A. konuşmasının devamında ise, "Bir tane ceza yeter ikinci bir cezayı yazarsanız sıkıntı çıkartırım burada" dedi.
Ekipler, daha sonra baba ve anneye 392'şer lira cezai işlem uyguladı. Baba ve anne olay yerinden ayrıldı. 10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba: ’Çocuk benim, ölürse ölür sana ne oluyor’

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Haberler ›› genel ››10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba: 'Çocuk benim, ölürse ölür sana ne oluyor' - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:11: Ters yönde giden sürücüye bin 228 lira ceza kesildi - Haberler 18:09: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir - Haberler 18:09: Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler 18:04: Zabıtaya dil döken yaşlı kadın: "Bırakın beni, kendim görüp alayım" - Haberler 18:02: Eskişehirlilere korona vız geldi tramvay tıklım tıklım dolu gitti - Haberler 17:47: CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor 17:07: Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı