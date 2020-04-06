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10 yaşındaki Rızgar ameliyattan sonra hayaline kavuştu

10 yaşındaki Rızgar ameliyattan sonra hayaline kavuştu Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gönüllüleri ismini veren bir grup, ellerinden engelli olan 10 yaşındaki Rızgar Tezer'in tablet hayalini gerçekleştirdi.

06.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:39
10 yaşındaki Rızgar ameliyattan sonra hayaline kavuştu
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gönüllüleri ismini veren bir grup, ellerinden engelli olan 10 yaşındaki Rızgar Tezer'in tablet hayalini gerçekleştirdi.
Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan çocuklar Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, 10 yaşındaki Rızgar Tezer'in hayalini gerçekleştirdi. Ellerinden engeli olan Tezer, bir dizi ameliyat geçirdi. Ameliyatının ardından ellerini kullanabilecek duruma gelen Tezer, ailesinden tablet istedi. Maddi durumları olmadıkları için çocuklarının isteğine cevap veremeyen ailesinin yardımına Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri koştu. Gönüllüler bir hayırseverin desteği ile topladıkları parayla, Rızgar'ın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Rızgar uyurken yatağının baş ucuna gönüllüler tarafından tablet bırakıldı. Sabah uyanan Tezer, baş ucundaki tableti görünce mutluluktan havalara uçtu. Karşısında Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerini alkışlarken gören Tezer sevinçten ağladı. 10 yaşındaki Rızgar ameliyattan sonra hayaline kavuştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Genel

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10 yaşındaki Rızgar ameliyattan sonra hayaline kavuştu
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