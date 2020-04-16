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10 yaşındaki Ufuk, drone parasını kampanyaya bağışladı

ANTALYA'da 10 yaşındaki Ufuk Akkuş, drone almak için kumbarasında biriktirdiği 101 lira 75 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

16.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:48
10 yaşındaki Ufuk, drone parasını kampanyaya bağışladı

ANTALYA'da 10 yaşındaki Ufuk Akkuş , drone almak için kumbarasında biriktirdiği 101 lira 75 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Polis nezaretinde evden alınan engelli baba ile oğlu, banka şubesine parayı yatırdıktan sonra evlerine bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ufuk Akkuş, drone alacağı parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacağını belirtti. Ailenin Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp, yardım istemesi üzerine eve resmi asayiş ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekip, bedensel engelli baba Cengiz Akkuş ile oğlu Ufuk Akkuş'u araca alıp, bankanın yolunu tuttu. Bankada görevliler tarafından titizlikle sayılan kumbaradan 101 lira 75 kuruş çıktı.

Para hesaba yatırılırken, mutluluktan gözyaşlarını tutamayan baba Cengiz Akkuş, "Oğlum 'drone almak için biriktirdiğim parayı devlete yardım için yatıracağım' deyince çok mutlu oldum. Biz de evde kaldığımız için polisten yardım istedik. Hemen gelip, bizi bankaya götürdüler. Biz de paramızı yatırdık" dedi.

Yaptığı yardımdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Ufuk Akkuş, "Ben aslında drone alacaktım ancak haberlerde birçok çocuğun parasını bağışladığını görünce ben de kumbaramdakini bağışlama kararı aldım. Çok mutluyum" diye konuştu.

Yatırdığı paranın dekontunu teslim alan Akkuş, polisler tarafından evine bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Akkuş, Güncel
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