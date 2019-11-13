Haberler » Güncel » 10 yıl boyunca yediği saçları ameliyatla midesinden çıkarıldı - Haber

10 yıl boyunca yediği saçları ameliyatla midesinden çıkarıldı

Rusya'da 10 yıl boyunca saçlarını yiyen kadının midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı.

13.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:5110 yıl boyunca yediği saçları ameliyatla midesinden çıkarıldı
'da 10 yıl boyunca saçlarını yiyen kadının midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı.

Tıptaki adı Trakifoji olan ve halk dilinde 'saç yeme' olarak bilinen hastalığa yakalanan 30 yaşındaki bir kadın ameliyat edilerek midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı. Rusya'nın başkenti 'da bulunan Psikiyatri Hastanesinde yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Doktor Nikolay Matveev, "Saç yeme hastalığına 10 yıl önce yakalanan hastanın bu süre zarfında midesinde keçe şeklinde büyük bir saç kütlesi oluşmuş. Ameliyat endoskopi ve cerrahi operasyonla gerçekleşirken kütle farklı bölgelerden açılan deliklerden çıkarıldı. Kütle haline gelen saçların uzunluğu 20 santimetreyi geçerken çapı 15 santimetreyi bulmuş" dedi.

30 yaşındaki kadının üniversite eğitiminde yaşadığı stres nedeniyle böyle bir hastalığa yakalandığı belirtildi.

Hastalık ölüme bile götürebiliyor

Hastanın ismi açıklanmazken ameliyatla ilgili bilgi veren hastane başhekimi Boris Belozerov ise hastalığın ölüme yol açabileceğini söyleyerek "Saçlar keratinden oluştuğu için midede öğütülemiyor. Bu nedenle zamanla kütle haline gelip insanı ölüme götürebiliyor. Bu nedenle hastalığa zamanda müdahale edilmesi gerekir" diyerek bu yönde rahatsızlığı bulunanları uyardı. Ameliyatın zorlu geçtiğine işaret eden Başhekim Belozerov, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda taburcu edileceğini ifade etti. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:32 Konya Ovası Projesi'nin ikinci tünelinde 5 bin metreye yaklaşıldı
10:32 Guatemala'da yolsuzluk suçuna ceza indirimine milletvekillerinden destek
10:32 Kaza anı kamerada
10:31 Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
10:26 Organları 5 hastaya umut oldu
10:25 Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyaretine destek: Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, Türkiye'ye haksızlıktır
10:22 İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz
09:48 Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
09:46 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
09:39 Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:32:50