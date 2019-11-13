Haberler » Güncel » 10 yıl boyunca yediği saçları midesinden çıkarıldı - Haber

10 yıl boyunca yediği saçları midesinden çıkarıldı

Rusya'da 10 yıl boyunca saçlarını yiyen kadının midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı.

13.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:5510 yıl boyunca yediği saçları midesinden çıkarıldı
'da 10 yıl boyunca saçlarını yiyen kadının midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı.
Tıptaki adı Trakifoji olan ve halk dilinde 'saç yeme' olarak bilinen hastalığa yakalanan 30 yaşındaki bir kadın ameliyat edilerek midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı. Rusya'nın başkenti 'da bulunan Psikiyatri Hastanesinde yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Doktor Nikolay Matveev, "Saç yeme hastalığına 10 yıl önce yakalanan hastanın bu süre zarfında midesinde keçe şeklinde büyük bir saç kütlesi oluşmuş. Ameliyat endoskopi ve cerrahi operasyonla gerçekleşirken kütle farklı bölgelerden açılan deliklerden çıkarıldı. Kütle haline gelen saçların uzunluğu 20 santimetreyi geçerken çapı 15 santimetreyi bulmuş" dedi.
30 yaşındaki kadının üniversite eğitiminde yaşadığı stres nedeniyle böyle bir hastalığa yakalandığı belirtildi.
HASTALIK ÖLÜME BİLE GÖTÜREBİLİYOR
Hastanın ismi açıklanmazken ameliyatla ilgili bilgi veren hastane başhekimi Boris Belozerov ise hastalığın ölüme yol açabileceğini söyleyerek "Saçlar keratinden oluştuğu için midede öğütülemiyor. Bu nedenle zamanla kütle haline gelip insanı ölüme götürebiliyor. Bu nedenle hastalığa zamanda müdahale edilmesi gerekir" diyerek bu yönde rahatsızlığı bulunanları uyardı. Ameliyatın zorlu geçtiğine işaret eden Başhekim Belozerov, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda taburcu edileceğini ifade etti.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:20 Motosikletli genç ve arkadaşı araca çarparak takla attı
10:20 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
10:20 Hayrabolu'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi
10:19 Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü
10:19 Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
09:48 Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
09:46 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
09:39 Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı
09:30 Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı
09:21 12 barodan ortak Metin Feyzioğlu açıklaması: Ya genel kurula git ya da istifa et
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:21:37