10 yıl cezası bulunan kişi 13 yıl sonra yakalandı

Balıkesir
'de, "silahlı yağma" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari şüpheli 13 yıl sonra yakalandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 13 yıl önce İstanbul
'da gerçekleşen silahlı yağma olayına karışan ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.E'nin Balıkesir'de olduğu bilgisini aldı.
H.E'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, cezaevi firarisini yakaladı.
Firari H.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.