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10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

09.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:08
'in ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "jandarmanın dedektifi" olarak nitelendirilen Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından "yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekiplerce V.C'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, hükümlünün jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği belirtildi.
10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Baykan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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