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10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı

Silahla yağma suçundan hakkında 10 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranması bulunan şahıs, Kocaeli'de polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

11.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:0610 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı
Silahla yağma suçundan hakkında 10 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranması bulunan şahıs, 'de polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında 10 yıl hapis cezası ile aranması olan T.M.C. adlı şahsın ilde olduğunu tespit etti. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, "Silahla ve Yol Kesmek Suretiyle Yağma" suçundan 10 yıl ağır hapis cezası bulunan T.M.C.'yi İzmit ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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